أطباء ينصحون بوصفة ” الكمون والليمون ” لحرق دهون البطن

متابعات(صدى):

يعاني الكثيرون من مشكلة دهون منطقة البطن، ويتمنوا الوصول لجسم رشيق، ويلجأ بعضهم لممارسة الرياضة، وتمارين البطن، والبعض الآخر يفضل اللجوء لوصفات سريعة لحل المشكلة.

ونصح أطباء تغذية بمشروب يتكون من الليمون والكمون، فهو يساعد على سرعة التمثيل الغذائي والتخلص من السموم في الجهاز الهضمي .

ويتكون المشروب من ملعقة من بذور الكمون، وملعقتان من عصير الليمون ،وملعقة من المريمارية ، بالإضافة إلى كوب من الماء.

تُغلى الماء بالمكونات التي تم إضافتها لمدة 10 دقائق ،ثم تصفيتها وتركها جانبا حوالى ساعة ثم تصفيتها وتناول كوب إلى كوبين منها على مدار اليوم.