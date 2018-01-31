طالبة تبتكر ماكينة لترتيب المصاحف باللغات

نورة الشهري (صدى):

ابتكرت طالبة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية المجتمع برجال ألمع التابعة لجامعة الملك خالد، ماكينة لتصنيف المصاحف باللغات.

وأوضحت الطالبة يسرى الحسن عبده آل درهم أن الابتكار يهدف إلى خدمة الحرمين الشريفين، ويخص الماكينة المصنفة للمصاحف من حيث اللغات، التي تشبه في عملها جهازَيْ الصراف الآلي والبيع الذاتي، وهو ابتكار يتم فيه ترتيب المصاحف؛ فعندما يريد المصلي مصحفًا بلغته الخاصة يختار من خلال الشاشة، ثم زر الإخراج، ويستطيع إعادته إلى داخل الماكينة. ويساعد الابتكار في رفع الاقتصاد عندما يصدَّر للدول الإسلامية الخارجية.

وبهذا الابتكار انتقلت الطالبة إلى العالمية، إلى جانب حصولها على العديد من الميداليات البرونزية والفضية والذهبية في المملكة في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع.

يذكر أن مدير جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، قد كرم الطالبة مؤخرًا على ما حققته من إنجاز علمية، قادتها إلى العالمية.