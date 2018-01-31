إغتصاب رضيعة عمرها 8 أشهر

نيودلهي(صدى):

في جريمة وحشية قام أحد الأقارب لطفلة رضيعة هندية لم تبلغ الثمانية أشهر، باغتصابها.

ووفقًا لوسائل إعلام هندية، خضعت الصغيرة لعملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات، بعد إصابتها بجروح مروعة بأعضائها التناسلية.

وأوضحت التحريات أن المتهم عامل يبلغ من العمر 28 عاما ، ووصفت رئيسة لجنة دلهي لشؤون المرأة، سواتي ماليوال، التي زارت الرضيعة في المستشفى مساء يوم الاثنين، إصاباتها بأنها ” مروعة “.

بينما أعربت رئيسة لجنة دلهي لشؤون المرأة عن غضبها من الحادث قائلة : “ماذا نفعل؟ كيف يمكن أن تنام دلهي في وقت اغتصبت فيه طفلة تبلغ ثمانية أشهر بصورة وحشية في العاصمة؟ هل أصبحنا بلا أحاسيس أم أننا قبلنا بكل بساطة الأمر قدرًا لنا؟ ” وناشدت رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، ” أن يتبنى قوانين أكثر صرامة وتعزيز موارد الشرطة” كضرورة لحماية الفتيات في العاصمة.