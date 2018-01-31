حسين الشحات يحصد جائزة أفضل لاعب في ” العين ” الإماراتي

نواف السالم(صدى):

حصد اللاعب حسين الشحات، لقب أفضل لاعب في فريق العين الإماراتي أمام المالكية البحريني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بملعب “هزاع بن زايد”، في الملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

وقدم حسين الشحات عرضاً رائعاً فى المباراة التى انتهت بفوز العين بهدفين دون مقابل، حيث تمكن من صناعة الهدف الأول.

وحسبما ذكرت الصفحة الرسمية لنادى العين الإماراتى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فإن الجماهير العيناوية اختارت حسين الشحات أفضل لاعب فى المباراة.

وكان حسين الشحات انضم لصفوف العين الإماراتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من المقاصة، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وتمكن من تسجيل 3 أهداف فى 5 مباريات خاضها مع الفريق العيناوى حتى الآن.