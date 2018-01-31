 ‪‪‎وظيفة شاغرة بـ ” الاتصالات السعودية ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

تتيح شركة الاتصالات السعودية، عدة وظائف شاغرة للخريجين الجدد، للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وأبرزت الوظائف المطلوبة في التخصصات التالية:

1- الأمن السيبراني.

2- تكنولوجيا المعلومات.

3- هندسة الحاسوب.

4- هندسة البرمجيات.

5- نظم المعلومات الإدارية.

6- التسويق.

7- الهندسة الصناعية.

8- المحاسبة.

9- المالية.

10- الموارد البشرية.

11- إدارة الأعمال.

12- علوم الحاسوب.

13- الهندسة الكهربائية.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)