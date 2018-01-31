 الاحتلال الإسرائيلي يبني جدارًا ذكيا على حدود الأردن

القدس (صدى):

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بناء جدار ذكي على مقربة من الحدود مع الأردن، في المنطقة التي تلتقي فيها حدود الأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لموقع خبرني المحلي.

ويأتي السياج الذي تقول سلطات الاحتلال إنه سيكون ذكيًا ومزودًا بكاميرات مراقبة وتقنيات إلكترونية حديثة، ليضاف لسياجين موجودين بالمكان أحدهما إسرائيلي والثاني أردني.

وفقًا لبيان وزارة الأمن الإسرائيلية، سيكون ارتفاع الجدار 30 مترًا على طول 30 كلم، وسيشمل مزايا مصممة خصيصًا لحماية المطار وسيستند إلى عشرات الأعمدة.

وذكرت مصادر لخبرني أن عملية البناء تتم بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، ويهدف السياج الجديد إلى توفير الحماية لمطار “تمناع” الذي سيقام في المنطقة الجنوبية.

وأعلنت تل أبيب- مؤخرًا- تدشين مشروع الجدار الأمني الفاصل على طول الحدود مع الأردن، وسيمتد على 30 كلم بين منتجعات إيلات في أقصى جنوب وادي عربة بتكلفة قدرها 85 مليون دولار على أن تنتهي أعمال البناء مطلع العام 2019.