اليوم..أول خسوف جزئي للقمر بسماء المملكة في 2018

نورة الشهري (صدى):

أول خسوف جزئي للقمر خلال عام 2018، تشهده سماء المملكة مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وجود القمر على مسافة قريبة من الأرض، ليظهر أكبر من حجمه المعتاد أمام عين المشاهد بشكل يُعرف عند العامة بالقمر العملاق، ليدخل حينها القمر في ظلام تام بوقوعه خلف ظل الأرض مع اكتمال بدر شهر جمادى الأولى الحالي.

وأوضح الباحث في علم الفلك ،ملهم بن محمد هندي ،أن خسوف القمر الجزئي، يحدث مساء اليوم بالمملكة، مع بداية خروج القمر من خلف ظل الأرض، ويظهر في السماء بداية من المنطقة الشرقية عند الساعة 5:22م ،بنسبة مشاهدة تقدر بـ76% وهي أفضل المناطق لرصده.

وأضاف: ” ثم يبدأ بالتوالي على باقي مناطق المملكة، ليبدأ في الرياض الساعة 5:39م بنسبة خسوف 37%، وفي مناطق: الحدود الشمالية بنسبة 36%، والقصيم 34%، وحائل 22%، ونجران 14%، وأبها 4%، وجازان 2%، والباحة 1% “.

ولفت هندي إلى أن سماء المملكة خلال 2018 تشهد خسوفًا ثانيًا للقمر في 28 يوليو، ولكنه خسوف كلي في جميع مناطق المملكة.