الاحتفاء بتكريم 134 طالبا من خاتمي القرآن بمجمع المحسنين

طلال الضوي(صدى):

شهد مجمع المحسنين القرآني بأبها، الثلاثاء، حفل تكريم 134 طالبًا من الخاتمين والمجتازين للمرحليات خلال العام الدراسي 1438- 1439هـ، بحضور مدير إدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير، الشيخ يحيى بن إبراهيم أبو شريفة.

وألقى بعض الطلاب كلمة خلال الحفل، بعثوا فيها رسائل من القلب، كان أبرزها لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين وللحكومة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالقرآن وأهله.

كان الحفل بحضور عضو مجلس إدارة جمعية التحفيظ بعسير فضيلة الشيخ أحمد بن مسفر القحطاني، وفضيلة رئيس مجلس مجمع المحسنين القرآني بأبها فضيلة الشيخ عبدالله بن أحمد الغامدي، وعدد من الوجهاء والأعيان وأولياء أمور الطلاب.