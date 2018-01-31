جهاز يكشف عن الأمراض مبكرًا بقيمة ألف دولار

متابعات(صدى):

على غرار أفلام الخيال العلمي، كشف علماء عن جهاز ماسح للحمض النووي البشري يشبه الجوال ،يمكنه الكشف المبكر عن الأمراض ليصبح الأمر حقيقة غير مقتصر فقط على الأفلام.

وأكد تقرير نشرته وكالة ” فرانس برس “، أن البشرية تقترب من أن يصبح فحص الحمض النووي أمر روتيني وجزء من الاختبارات الطبية المتقدمة التي تقود الطبيب إلى تشخيص المرض بدقة.

ويتمكن الجهاز من قراءة شفرات الحمض النووي بدقة تصل إلى 99.88% بحيث يمكن اكتشاف الأورام وهي في طريقها للتشكل وقبل ظهور أي أعراض لها.