مسؤول أمني كبير تابع للحوثي ينضم للجيش الوطني اليمني

فهمي محمد(صدى):

أعلن العميد هادي دعقان مدير أمن مديرية برط العنان بمحافظة الجوف اليمنية انضمامه لقوات الشرعية ومعه عشرات من العناصر.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن دعقان قوله إن قواته ستساند الجيش الوطني اليمني في مهامه لتطهير باقي المناطق من عصابات التمرد الحوثية، مؤكدا أن عصابات الحوثي المتمردة لها دور في زعزعة قناعات البعض ممن غرر بهم.

وأكد أن الوقت قد حان لتتضافر الجهود لإنهاء التمرد وعودة الأمن والاستقرار لكل ربوع الوطن.