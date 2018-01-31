تفاصيل حادث مصرع عروسين داخل شقتهما

تركي السالم(صدى):

على خلفية نشوب حريق بمنزل عروسين بسبب تماس كهربائي بغرفة نومهما،أسفر عن مصرعهما، روى والد العريس تفاصيل الحادث خلال استضافته ببرنامج ” ما لم تر ” .

وأوضح والد العريس أبو سليمان ،أنه تلقى اتصالًا يبلغه بأن شقة ولده تحترق لافتا إلى أن الحريق بسبب تماس كهربائي في المكيف بغرفة نوم ابنه وزوجته، وتوجه إلى مكان الحادث هو وابنه الثاني إلا أنه لم يستطِع أن يرى جثة ولده التي أصابها بعض التشوهات بسبب الحريق.

ومن جانبه قال والد العروس المتوفية، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من والد العريس يبلغه فيه بالواقعة وأن ابنته نقلوها إلى المستشفى، مشيراً إلى أنها لم تنجُ؛ بسبب ما عانته من كثافة الدخان.