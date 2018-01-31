” الثني” يجدد اتهام قطر وتركيا بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا

طرابلس(صدى):

جدد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اتهامه لقطر وتركيا بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، مشيرا في هذا الصدد إلى السفينة التركية المحملة بالأسلحة التي وصلت إلى ميناء مصراته مؤخرا وتم اعتراضها.

وقال الثني ، في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، إن الجماعات الإرهابية الموالية لقطر بدأت تضعف مع انخفاض الدعم مؤخرا نتيجة الإجراءات العربية تجاه الدوحة.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني قد أعلن مؤخرا عن استعداده التام لتقديم استقالته من منصبه في حال قيام مجلس النواب بترشيح شخص آخر لتولي المهام .