” إيمرسون بالميري ” ينضم إلى تشيلسي الإنجليزي رسميا

ماجد محمد(صدى):

تعاقد فريق تشيلسي الإنجليزي، مع الظهير الأيسر البرازيلي إيمرسون بالميري، قادما من صفوف روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر البيان الرسمي للفريق، أن إيمرسون صاحب الـ23 عاما، وقع على عقود إنضمامه للبلوز لمدة أربعة سنوات ونصف، مضيفا أنه سيرتدى القميص رقم 33، فى صفقة تقدر قيمتها بحسب بعض التقارير 20 مليون جنيه استرليني.

من جانبه قال إيمرسون، في أول تصريحاته عقب التوقيع لتشيلسي: ” أتيت هنا لأنه فريق عظيم وله تاريخ عظيم، واليوم أحقق واحد من أحلامي بأن أرتدي قميص هذا النادى الكبير ” .