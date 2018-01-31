دراسة: الشباب البدناء معرضون للإصابة بسرطان القولون

باريس(صدى):

أكدت أحدث الدراسات العلمية التي أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين، أن الشباب الذين يبلغون من العمر 17 عاما ويعانون من البدانة معرضون للإصابة بسرطان القولون علماً بأن البدانة من العوامل التي تساعد على نمو الأورام السرطانية خاصة سرطان الشرج.

وكان الباحثون قد أجروا تحاليلهم لحوالي مليون رجل و707آلاف سيده وبعد متابعتهم لمدة 23 عاما تبين وجود 1777 حالة سرطان القولون والشرج بين الرجال و 990 حالة لدى السيدات.

وأكد الباحثون، أنه في حال أن يكون الشاب البالغ في السابعة عشر من عمره وفي صحه جيدة، ولكنه يعاني من البدانة وزيادة الوزن، فيصبح هناك خطورة بإصابته بسرطان القولون تصل إلى 50 %.