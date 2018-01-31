شاهد.. ظهور الرئيس الجزائري بعد شائعة تدهور حالته الصحية

الجزائر(صدى):

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، كاتب مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة للجزائر.

وحضر اللقاء نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الخارجية عبد القادر مساهل.

وجاء هذا اللقاء، تزامناً وانتشار شائعات تحدثت مرة أخرى عن تدهور في صحة الرئيس الجزائري، الذي تعرض في أبريل 2013 لجلطة دماغية استلزمت نقله في رحلة علاجية إلى فرنسا استمرت أكثر من 80 يوماً.