خبراء: الكمامة تمنع انتقال فيروس الانفلونزا من شخص لأخر

متابعات(صدى):

يخاف الكثير منا من التقاط العدوى بالانفلونزا، لدرجة أنهم يلجؤون إلى ارتداء الكمامات الطبية، لتجنب التقاط الفيروسات المسببة للمرض.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ميريلاند، أن فيروس الانفلونزا لايحتاج إلى السعال أو العطاس لينتقل من شخص لآخر، بل يكفي التنفس إلى جانب شخص مصاب لالتقاط العدوى.

وقال الدكتور شريف مسعد المختص بالأمراض المعدية في مستشفى كليفلاند كلينيك: ينتقل فيروس الانفلونزا مع جزيئات الهواء، لذلك يمكن للكمامة، أن تمنع وصول هذا الفيروس إلى أشخاص آخرين.

وأضاف أن الكمامات التي تستعمل مرة واحدة هي الأفضل، ويجب التخلص منها بعد كل استعمال، وعندما تصبح الكمامة رطبة، تنخفض فعاليتها، وتصبح غير قادرة على منع وصول الفيروسات.