بالصور.. الإدارة العامة للمجاهدين تنظم معرض الرعاية الصحية

سعيد العجل(صدى):

دشن اللواء منصور بن عبدالله الشدي المعرض الصحي المقام بالادارة العامة للمجاهدين بتنظيم من بطاقة الرعاية الصحية بحضور عدد من المراكز الطبية الكبرى في الرياض من كافة التخصصات.

ذلك بحضور المستشار العام للرعاية الصحية الدكتور فرج الشاهين وماجد بن محمد العوين مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للمجاهدين ومحمد باوزير مدير الشراكات الاجتماعية بالرعاية الصحية

وفي تصريح للواء منصور بن عبدالله الشدي عبر عن سعادته بتنظيم المعرض بما فيه من فائدة لمنسوبي الإدارة العامة للمجاهدين.

وأضاف خلال تصريحاته عن نية الادارة للتخطيط بإقامة فعاليات مماثلة خارج الرياض من اجل نشر الوعي الصحي والفائدة لكافة منسوبي الإدارة

فيما قال الدكتور فرج الشاهين المستشار العام للرعاية الصحية أننا نسعى دائما لنشر الوعي الصحي من خلال فاعليات بطاقة الرعاية الصحية المنتشرة في المملكة.

وأضاف الشاهين أننا نعتز بالشراكة مع قطاع مهم بوزارة الداخلية مثل المجاهدين ، وتشرفنا بإفتتاح المعرض لخدمة منسوبي الادارة.