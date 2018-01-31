” العمل ” ستغلق نشاط التوظيف بلا ترخيص

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استعدادها لتطبيق لائحة جديدة للمخالفات والعقوبات التي من المقرر بدء العمل بها خلال أيام قليلة.

وتضمنت اللائحة، 3 مخالفات بعقوبات الإغلاق النهائي والغرامات المالية، و64 مخالفة بالعقوبات المالية، وأتت مخالفة ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة بغرامة مالية قدرها 10.000 ريال، وعقوبة الإغلاق النهائي، وهي ذات العقوبتين لمخالفة ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه، وكان مصير مخالفة قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط، سواء بطريقة مباراة أو غير مباشرة، الغرامة بمبلغ 10.000 ريال والإغلاق النهائي.

في حين أتت 64 مخالفة بغرامات مالية تراوحت بين 5 آلاف ريال و10 آلاف ريال، كان منها الأبرز:

عدم استعمال اللغة العربية، غرامة 5000 ريال.

عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بكل كشوفات العمل والسجلات ورقيًّا وإلكترونيًّا، غرامة 5000 ريال.

تقديم صاحب العمل لمعلومات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على تأشيرات أو خدمات، غرامة 25000 ريال.

بيع تأشيرات العمل أو التوسط ببيعها، غرامة 50.000 ريال.

التوسط في استقدام عامل دون ترخيص، غرامة 10.000 ريال.

الاستمرار بمزاولة نشاط الاستقدام بعد إيقاع عقوبة الإغلاق، غرامة 15.000 ريال.

تقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل المقدمة خدماتهم بنظام أجير شركات الاستقدام، غرامة 10.000 ريال.

عدم التزام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأمين إيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير.

عدم قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بممارسة نشاطها بمكان مستقل، غرامة 10.000 ريال.