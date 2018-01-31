تعليم الباحة تحتفي بالطالبات المتميزات في المسابقات التربوية

إبراهيم الزهراني(صدى):

احتفت إدارة التعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات أمس الثلاثاء، بالطالبات اللاتي حققن مراكز متقدمة على مستوى المملكة في المنافسات والمسابقات التربوية المختلفة، من خلال تقديم الدعم السخي الذي منحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للطالبات المتميزات في المنطقة، دعماً من سموه لتحفيزهم على تحقيق المزيد من التميز والتفوق العلمي لخدمة وطنهم .

وبدأ الحفل بكلمة المساعدة للشؤون التعليمية نوال الدرمحي نوهت فيها بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، معربة عن شكرها لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه السخي غير المستغرب من سموه ورعايته الكريمة لأبنائه الطلاب والطالبات المتفوقين ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة.

وثمنت جهود قائدات المدارس والمعلمات الرائدات وإدارة نشاط الطالبات على الجهود المبذولة بتوفير البيئة التعليمية الجاذبة التي تجعل من بناتنا الطالبات لبنة صالحة في المستقبل بإبراز مواهبهن ومنحهن الفرصة للمشاركة بمثل هذه المنافسات وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعيقهن ومساندتهن للوصول بهن إلى التميز والإبداع، كما قدمت شكرها لأولياء الأمور الطالبات لرعايتهم لبناتهن.