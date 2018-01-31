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الاتصالات السعودية تعلن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

الاتصالات السعودية تعلن وظائف شاغرة في الرياض وجدة
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية ، 16 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للرجال ، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات ، مع اشتراط وجود خبرات سابقة ؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض وجدة .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

1- أخصائي رعاية الموظفين.

2- مهندس أول تصميم مراقبة شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3- مشرف ضمان الجودة.

4- مشرف ضمان الجودة.

5- مهندس أول تخطيط الشبكات.

6- مهندس تصميم الشبكات.

7- مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

8- مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

9- مهندس أول الأبحاث والتطوير.

10- مشرف الجودة.

11- محلل أول عمليات المبيعات.

12- مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

13- مدير مركز الأعمال.

14- مشرف اتصالات الموارد البشرية.

15- مهندس أول تصميم الشبكات.

16- مهني الحوكمة والدراسات.

ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير وحتى 12 فبراير المقبل ، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنـــــــــــا) .

 


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