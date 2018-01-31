الاتصالات السعودية تعلن وظائف شاغرة في الرياض وجدة
أتاحت شركة الاتصالات السعودية ، 16 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للرجال ، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات ، مع اشتراط وجود خبرات سابقة ؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض وجدة .
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
1- أخصائي رعاية الموظفين.
2- مهندس أول تصميم مراقبة شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3- مشرف ضمان الجودة.
4- مشرف ضمان الجودة.
5- مهندس أول تخطيط الشبكات.
6- مهندس تصميم الشبكات.
7- مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
8- مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
9- مهندس أول الأبحاث والتطوير.
10- مشرف الجودة.
11- محلل أول عمليات المبيعات.
12- مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
13- مدير مركز الأعمال.
14- مشرف اتصالات الموارد البشرية.
15- مهندس أول تصميم الشبكات.
16- مهني الحوكمة والدراسات.
ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير وحتى 12 فبراير المقبل ، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنـــــــــــا) .
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