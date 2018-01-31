الخضيري: الزيوت النباتية في الأسواق غير مهدرجة وجيدة للطبخ

علي القحطاني (صدى):

أكد عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، إن الزيوت النباتية المتاحة بالأسواق ليست مهدرجة ، ويفضل استخدامها للطبخ .

وأشار ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى هذه الزيوت ، قائلًا ” الزيوت النباتية المتاحة بالسوق ليست مهدرجة وافضلها للطبخ .. زيت الزيتون ثم الكانولا ثم دوار الشمس ثم الذرة،السمن الطبيعي صحي ومفيد مالم يكن لديك مشكلة بالقلب وسمنة وضغط وسكر وكلسترول ” .

واستطرد الدكتور قائلًا ” للقلي استخدم القلايات الحديثة بدون زيت air fryer اوالزيوت المذكورة اعلاه ولا أنصح بزيت الزيتون للقلي ” .