سيمينس الألمانية تعلن وظائف شاغرة في الرياض
أتاحت شركة سيمينس الألمانية الدولية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين ، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ، بعدد من التخصصات المختلفة ، في فروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في الرياض .
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى :
– مسؤول إدارة الموارد البشرية: الدرجة الجامعية في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.
– مساعد إداري/ مراقب المستندات- مشروع المترو: الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– سائق- مشروع المترو: سعودي الجنسية مع خبرة بالعمل.
– مدير التكليف والاختبار- مشروع المترو: الدرجة الجامعية في تخصصات (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.
– مدير المشروع التجاري- إدارة الطاقة: درجة البكالوريوس في تخصصات (التجارة، المحاسبة)، أو ما يعادلها.
ولفتت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من اليوم الموافق 30 يناير ، موضحة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنـــــــــــــا) .
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