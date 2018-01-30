  • الثلاثاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. سيمينس الألمانية تعلن وظائف شاغرة في الرياض

سيمينس الألمانية تعلن وظائف شاغرة في الرياض

سيمينس الألمانية تعلن وظائف شاغرة في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة سيمينس الألمانية الدولية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين ، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ، بعدد من التخصصات المختلفة ، في فروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في الرياض .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى :

– مسؤول إدارة الموارد البشرية: الدرجة الجامعية في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد إداري/ مراقب المستندات- مشروع المترو: الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– سائق- مشروع المترو: سعودي الجنسية مع خبرة بالعمل.

– مدير التكليف والاختبار- مشروع المترو: الدرجة الجامعية في تخصصات (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير المشروع التجاري- إدارة الطاقة: درجة البكالوريوس في تخصصات (التجارة، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

ولفتت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من اليوم الموافق 30 يناير ، موضحة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنـــــــــــــا) .

 


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *