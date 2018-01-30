سيمينس الألمانية تعلن وظائف شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة سيمينس الألمانية الدولية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين ، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ، بعدد من التخصصات المختلفة ، في فروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في الرياض .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى :

– مسؤول إدارة الموارد البشرية: الدرجة الجامعية في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد إداري/ مراقب المستندات- مشروع المترو: الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– سائق- مشروع المترو: سعودي الجنسية مع خبرة بالعمل.

– مدير التكليف والاختبار- مشروع المترو: الدرجة الجامعية في تخصصات (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير المشروع التجاري- إدارة الطاقة: درجة البكالوريوس في تخصصات (التجارة، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

ولفتت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من اليوم الموافق 30 يناير ، موضحة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنـــــــــــــا) .