الخطوط السعودية تفوز بجائزتين

حمود العنزي (صدى):

حصلت الخطوط الجوية العربية السعودية على جائزة ” شركة طيران العام ” وجائزة ” الابتكار في كابينة الطائرة لشركات الطيران التجارية ” لعام 2018م ، ضمن جوائز انفلايت الشرق الأوسط التي تم الإعلان عنها في الحفل السنوي للجائزة الذي أُقيم ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط لتجهيزات الطائرات في دبي، بحضور ممثلي عدد من شركات الطيران العالمية وخبراء الطيران والمهتمين بصناعة النقل الجوي .

ونالت ” السعودية ” الجائزة الرئيسية ” شركة طيران العام ” تقديرا للمستوى المتقدم للمنتجات والخدمات على متن الطائرة، وتحديدا البوابة الجديدة للإنترنت على متن الطائرة التي تم اطلاقها العام الماضي، وزيادة المحتوى الترفيهي المتنوع لأكثر من 3500 ساعة، واطلاق منتج الجناح الجديد للدرجة الأولى.

كما فازت ” السعودية ” بجائزة ” الابتكار في كابينة الطائرة لشركات الطيران التجارية ” نظير إعادة تعريف الفخامة وتسجيل علامة جديدة في هذه الصناعة وذلك بما تقدمه من خدمات مميزة ومبتكرة بمقصورة جناح الدرجة الأولى لطائرات بوينج (B777-300ER) الحديثة.