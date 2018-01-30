الجيش الوطني يعلن جولة القصر والحوبان منطقة عمليات عسكرية

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش الوطني في محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، أن جولة القصر والحوبان شرقي المدينة منطقة عمليات عسكرية.

ويأتي ذلك في إطار العملية العسكرية الهادفة لاستكمال تحرير محافظة تعز، وفي الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش الوطني دحر مليشيا الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ووجهة قيادة الجيش، كافة المواطنين من عدم الاقتراب من المناطق العسكرية في جولة القصر والحوبان والمناطق المجاورة لها بالإضافة إلى مناطق شمال وشرق مدينة تعز، حفاظا على أرواحهم.