” التموين العربي للأطعمة ” تعلن عن 7 وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

شركة التموين العربي للأطعمة، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في كلا من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم حتى 31 مارس المقبل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد متجر بيع بالتجزئة- 4 وظائف/ الرياض: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– مشرف متجر بيع بالتجزئة- وظيفتين/ الرياض: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة.

– محلل مالي/ جدة: درجة البكالوريوس في تخصصات التجارة، والمحاسبة.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنــــــــــا.