بالفيديو.. مرور جازان يركب ” ساهر ” في طريق ضحايا النساء السبع
أعلن مرور منطقة جازان، عن وضع كاميرا الرصد الآلي ” ساهر ” ، في طريق ” المضايا – الصوارمة ” وهو طريق مظلم، وغير ملاءم لحجم الحركة، ويعاني من تشققات منذ سنوات، وتسبب في العديد من الحوادث الدموية.
وكان عدد من الأهالي، قد طالبوا المرور والجهات الأمنية الأخرى بوضع نقاط تفتيش، ومنع الشاحنات من المرور في الطريق ليلا.
مرور جازان يُركِّب "ساهر" في طريق ضحايا النساء السبع pic.twitter.com/UhAtvmSGV5
— جازان الان 🇸🇦 (@now_Jazan) ٣٠ يناير، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26300 ] نشر منذ 24 دقيقة
بعد أيش🤔