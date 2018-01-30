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بالفيديو.. مرور جازان يركب ” ساهر ” في طريق ضحايا النساء السبع

بالفيديو.. مرور جازان يركب ” ساهر ” في طريق ضحايا النساء السبع
تركي السالم(صدى):

أعلن مرور منطقة جازان، عن وضع كاميرا الرصد الآلي ” ساهر ” ، في طريق ” المضايا – الصوارمة ” وهو طريق مظلم، وغير ملاءم لحجم الحركة، ويعاني من تشققات منذ سنوات، وتسبب في العديد من الحوادث الدموية.

وكان عدد من الأهالي، قد طالبوا المرور والجهات الأمنية الأخرى بوضع نقاط تفتيش، ومنع الشاحنات من المرور في الطريق ليلا.


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