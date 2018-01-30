” الجوازات ” تعلن شروط السفر باستخدام جواز السفر أو الهوية الوطنية

نايف السالم(صدى):

نبهت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى ضرورة التأكد من بعض الشروط والضوابط فيما يتعلق بالهوية الوطنية أو جواز السفر.

وقالت الجوزات عبر ” انفوجراف ” نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن على المواطنين الراغبين في السفر باستخدام الهوية الوطنية إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، التأكد من أن بيانات الهوية مقروءة وأن صورة صاحب الهوية واضحة، وأن تكون النسخة الأخيرة من الهوية.

كما أكدت ضرورة أن تكون صلاحية الهوية ثلاثة أشهر على الأقل وأن تكون خالية من التلف، مع إصدار تصاريح السفر اللازمة، وبالنسبة للمواطنين المسافرين إلى دول خارج مجلس التعاون، فشددت الجوازات على ضرورة التأكد من أن جواز السفر لا يوجد به تلف، وأن بياناته مقروءة وأن صورة الشخص صاحب الجواز واضحة.

وأضافت أنه يشترط أن تكون صلاحية الجواز تزيد على ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية وستة أشهر للدول الأخرى، مع إصدار تصاريح السفر اللازمة والتأكد من اشتراطات الدولة المسافر لها في حال تطلب الأمر تأشيرة دخول.