خبير سعودي: 90% من مدارس المملكة الخاصة تعتمد التعلم الإلكتروني

الرياض(صدى):

كشف شاب سعودي يدعى محمد بن سهيل المدني وهو الرئيس التنفيذي لشركة ” كلاسيرا ” بالشرق الأوسط ، إن أكثر من 90% من المدارس السعودية الخاصة من الفئة أ ، تعتمد على أحد أشكال التعلم الإلكتروني ، والمتمثلة في أنظمة LMS أو VC وغيرها من الأنظمة التكنولوجية .

وأشار ” المدني ” خلال مشاركته في مؤتمر ” بيت ” العالمي التقني يوم أمس الإثنين ، إلى أن المملكة بدأت بتبني التعلم الإلكتروني بالموهوبين ، شارحًا تجربته مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ، والتي رصد فيها نماذج لطلاب من المكفوفين وذوي الاحتياجات حققوا إبداعات مدهشة عبر التكنولوجيا ، محققين استفادة واضحة من تقنيات التعلم .

واختتم المهندس السعودي الرائد في مجال التقنيات حديثه ، بتجربة المملكة التي مثلت الخطوة الأضخم ، من خلال تبنيها لمشروع التحول نحو التعلم الرقمي عبر ” بوابة المستقبل ” ، عام 2017 الماضي ، ضمن مشاريع التحول التي تستهدف تحقيق خطة المملكة المستقبلية لعام 2020 ضمن رؤية المملكة عام 2030 .

وأوضح المهندس ” المدني ” إن المشروع بدأ بشكل تجريبي هذا العام بحوالي 150 مدرسة للفصل الأول ، و150 مدرسة للفصل الثاني موزعة على مختلف مناطق المملكة ، وفي طريقها إلى تغطية كافة المدارس الحكومية بالمملكة مع نهاية 2020 .

وشرح المهندس بعض معالم المشروع ، حيث يمكن للطلاب والمعلمين والإدارات أن يؤدوا من خلاله أمورهم التعليمية ، وأنشطتهم كافة عبر تطبيق الجوال ، بالإضافة إلى إتاحة بنوك للأسئلة ومكتبات رقمية للمستفيدين ، ويتحول تصحيح كل شئ بصورة آلية ، فضلًا عن تمكين عدة مبادئ كالتعلم المجتمعي ، والتعاوني ، وغيرها الكثير من التقنيات للارتقاء بالعملية التعليمية .