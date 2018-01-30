ساعي بريد كسول خزن نصف طن من الطرود في منزله لـ 8 سنوات

روما(صدى):

عثرت الشرطة الإيطالية،على 500 كيلو من الرسائل والطرود، بمنزل ساعي بريد من مدينة فيتشنزا شمال إيطاليا، أهمل توصيل رسائل إلى أماكنها المقصودة على مدار 8 سنوات، وخزنها في منزله.

وأبلغ متطوعون بيئيون أجهزة الأمن بالأمر، عندما وصلتهم من مرآب سيارات تابع لساعي بريد في 56 من عمره 25 صندوقا من الورق من أجل إعادة تدويره، وتبين أن الصناديق التي تحمل علامة ” البريد الإيطالي ” تحوي على رسائل مختلفة.

وعند وصول رجال الشرطة إلى منزل الرجل عثروا فيه وفي موقف سيارته على 43 صندوقا تحتوي على 572 كيلوغراما من المراسلات التي لم تصل إلى وجهتها، ومنها إبلاغات مصرفية وإعلانات انتخابية وفواتير للهواتف والكهرباء، إضافة إلى مراسلات تجارية.