إدانة مواطنة ساعدت زوجها على نقل حزام ناسف لتفجير مسجد قوات الطوارئ

علي القحطاني(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ، قرارًا اليوم الثلاثاء ، ببدء محاكمة مواطنة اتهمت بمرافقة زوجها خلال عملية نقله لحزام ناسف من الرياض إلى عسير ، لاستهداف مسجد قوات الطوارئ .

وتواجه المواطنة مجموعة من الاتهامات ، أبرزها علمها بانضمام زوجها لعناصر داعش الإرهابية وقيامه بعمليات لصالحها داخل وخارج المملكة ، بالإضافة إلى تأييدها للجماعة وما تقوم به من إرباك للأمن ، وتنقلها مع زوجها بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم دون إخطار الجهات الأمنية بذلك .

ومن جانبه ، طالب المدعي العام بتوقيع أقصى العقوبات على المرأة ، وإدانتها والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبات ومنعها من السفر لتصبح عبرة لغيرها لقاء ما أسند لها من تهم .