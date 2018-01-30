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مجلة كورية تحبط مخططات تركية إيرانية تهدف لتوريط المملكة في قضايا إرهابية

مجلة كورية تحبط مخططات تركية إيرانية تهدف لتوريط المملكة في قضايا إرهابية
سول(صدى):

وجهت مجلة كورية أصابع الاتهام إلى تركيا وإيران ، فيما يتعلق بالعمل على تعقيد أوضاع منطقة الشرق الأوسط ، في الوقت الذي تحرص فيه المملكة على التعاومل بحكمة في قضية الأكراد .

ووفقًا لتقرير المجلة الكورية الجنوبية ، فإن هناك تهديدًا بخلق مأزق إقليمي ، في ظل وجود مزاعم من أنقرة بدعم سعودي مصري إماراتي إلى حزب العمال الكردستاني المحظور .

وأعربت المجلة عن اندهاشها من مزاعم وسائل إعلام تركية إن مساهمة السعودية بمبلغ مليار دولار لإعمار الرقة دليل على تورطها ، لافتة إلى أن حكمة الموقف السعودي يتجسد في التزام الرياض الصمت حيال العملية العسكرية التي قامت بها تركيا في عفرين السورية ، في ظل الرفض الإيراني بتأييد التوغل التركي في المنطقة .

فيما كشف تقرير المجلة الكورية ، إن كلًا من الإمارات ومصر اتخذا موقفًا بانتقاد التوغل التركي في سوريا ، مفندًا اتهامات وزارة الاستخبارات الإيرانية للمملكة بتدعيم الأكراد والبلوش بأسلحة دون وجود أدلة تثبت صحة ذلك .

وأوضح التقرير إلى أن هذه الاتهامات التركية الإيرانية ، ما هي إلا خطة فاشلة لإثارة التصعيد في المنطقة ، في ظل أزمة الدول الداعمة للإرهاب والتي تتزعمها قطر بإقامتها علاقات قوية مع طهران وأنقرة .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليت ندعم الاكراد ونشغل تركيا بنفسها ايش بيصير لاشي خلوهم اذا اتهمونا بدعمهم يكونون صاديق وبارد على قلوبنا

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