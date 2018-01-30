بالفيديو.. إيرانيون يحتجون أمام الشركات المالية التابعة لـ الحرس الثوري

طهران(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، لإيرانيون يحتجون أمام الشركات المالية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني.

وقالت مصادر إعلامية، إن هناك إيرانيون يحتجون أمام الشركات المالية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، ويطالبون بإعادة أموالهم المنهوبة في مدينة رشت.