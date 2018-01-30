بالفيديو.. إيرانيون يحتجون أمام الشركات المالية التابعة لـ الحرس الثوري
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، لإيرانيون يحتجون أمام الشركات المالية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني.
وقالت مصادر إعلامية، إن هناك إيرانيون يحتجون أمام الشركات المالية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، ويطالبون بإعادة أموالهم المنهوبة في مدينة رشت.
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إيرانيون يحتجون أمام الشركات المالية التابعة لـ #الحرس_الثوري_الإيراني ويطالبون بإعادة أموالهم المنهوبة في مدينة #رشت. #همسايه #قیام_بهمن #تظاهرات_سراسرى #مرگ_بر_خامنه_اي #IranProtests #مظاهرات_إيران pic.twitter.com/Q0zGYHfx59
— همسايه (@Hmsayh) ٣٠ يناير، ٢٠١٨
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