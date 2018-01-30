ضبط 60 حزمة قات على طريق ” المدينة – مكة المكرمة “

نايف السالم(صدى):

نجحت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة طريق المدينة – مكة المكرمة ” مركز الجميزة ” ، في ضبط شخصًا بحوزته 60 حزمة من القات حاول إخفاءها في شنطة ملابس كبيرة في شنطة المركبة.

وكانت دوريات أمن الطرق بمركز الجميزة على طريق ” مكة المكرمة – المدينة ” ، استوقفت مركبة من نوع ” ميتسوبيشي ” باتجاه المدينة على متنها شخص من الجنسية اليمنية، بعد الاشتباه به وتفتيش المركبة عثر على 60 حزمة من القات.

وتم إعداد محضر بالواقعة وتسليمه للجهات المختصة.