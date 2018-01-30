” الصحة ” تعتمد آلية تحسين أصحاب المؤهلات الزائدة لمعالجة أوضاعهم

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، ممثلة في مديرياتها بالمناطق والمحافظات، اعتزامها حصر المؤهلات الزائدة للموظفين من منسوبي الباب الأول وبرامج التشغيل الذاتي، في تخصص إدارة خدمات صحية ومستشفيات، بهدف معالجة أوضاعهم.

وبدأت الصحة بمنطقة مكة المكرمة، في إبلاغ منسوبيها ممن يحملون مؤهل إدارة خدمات صحية ومستشفيات، بضرورة مراجعة قسم التوظيف بمقر المديرية في العاصمة المقدسة، ابتداءً من الرابع من شهر فبراير الجاري وحتى الثامن من الشهر نفسه، لمطابقة بياناتهم، مع شرط إحضار أصول المؤهلات وشهادة التصنيف، فضلا عن تكون خدمة حامل المؤهل أقل من 25 عامًا.

يأتي ذلك الإجراء الجديد، بعد ورشة عمل أقيمت بمدينة الرياض، في وقتٍ سابق، على مستوى المساعدين للموارد البشرية بمديرات الصحة في المناطق والمحافظات، بحضور وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، والذي انتهى إلى الاتفاق على حصر المؤهلات العلمية الزائدة للموظفين من منسوبي الباب الأول وبرامج التشغيل الذاتي وفق الخطة الزمنية المعتمدة لمعالجة أوضاعهم.