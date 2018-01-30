الإحصاء: 304.865 وظيفة مبيعات مشغولة بغير السعوديين

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة الإحصاء العامة لسوق العمل السعودي في بيانها، أن عدد العاملين في مهن البيع خلال الربع الثالث من عام 2017 بلغ 529.051 موظفا، ويشغل أكثر من نصفها موظفون غير سعوديين، بمجموع 304.865 موظفا، بنسبة 57.6 %، بينما بلغ عدد السعوديين 224.186، بنسبة 42.4 %.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، قد أصدر قرارًا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل؛ لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الأنشطة المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بكافة أنواعه، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات.

وأضاف أبا الخيل، أن القرار الوزاري لا يتعارض مع قرارات توطين الأنشطة، وفقا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها، ووفقا للتواريخ الواردة فيها، حيث أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها.