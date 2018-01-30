الغذاء والدواء: استخدام الأكياس الملونة تعبئة الخبز ” خطر “

حمود العنزي (صدى):

حذّر رئيس قسم سلامة أسطح التلامس مع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بندر العويس، من استخدام الأكياس الملونة أو المطبوع عليها في تعبئة الخبز.

وقال رئيس القسم إن الأكياس المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية مصنوعة من مواد مسموح باستخدامها، موضحًا أن الألوان الموجودة على الأكياس البلاستيكية تتفاعل مع الحرارة.

وأشار العويس إلى أن غالبية الأوراق المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية مصنوعة من مواد معاد تصنيعها، مفيداً بأن اللوائح الفنية تؤكد على أن جميع العبوات والمغلفات يجب أن تكون ملائمة لملامسة المادة الغذائية.