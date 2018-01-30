الجامعة العربية: ” عرب 48 ” جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني

القاهرة(صدى):

قالت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيي الداخل المحتل ” عرب 48 ” هم جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني، وذلك في تزامنًا مع ” يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني ” .

وأدانت الجامعة في بيان لها، “سلسلة القوانين العنصرية المتزايدة التي تستهدف المس بحقوق فلسطينيي الداخل “، مؤكدة في الوقت ذاته أن حقوق الشعب الفلسطيني ” لا تسقط بالتقادم ” .

وأضافت، ” تلك الأعمال العدوانية ضد شعب أعزل لن تمر.. الشعب الفلسطيني لن يثنيه القهر والتنكيل في سبيل نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة التي كفلتها له مواثيق وقرارات الشرعية الدولية ” .

وشددت، على أن ” فلسطينيي الداخل مع إخوانهم في الأراضي الفلسطينية، في مواجهة عدوان غاشم يدافعون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم، وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها ” .

ودعت الجامعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في ” فضح هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية والعمل على التصدي لها وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ” .

ويطلق ” عرب 48 ” على الفلسطينيين داخل حدود إسرائيل، الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعدما سيطرت الوحدات العسكرية اليهودية على الأقاليم التي يعيشون بها، وتم إنشاء دولة إسرائيل بالحدود التي هي عليها اليوم، كما يشار إليهم في إسرائيل بمصطلحي ” عرب إسرائيل ” أو ” الوسط العربي ” .