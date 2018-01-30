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الأهلي يهزم الشباب بثلاثية

الأهلي يهزم الشباب بثلاثية
ماجد الأشرم(صدى):

نجح نادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف ، ضمن لقاء اليوم الثلاثاء ، من مواجهات الجولة التاسعة عشر من دوري المحترفين .

وسجل هدفي الشباب كلًا من محمد بن يطو في الدقيقة الـ 12 من بداية الشوط الأول ، واللاعب هتان باهبري في الدقيقة الـ14 من الشوط .

فيما سدد هدف الأهلي الأول اللاعب إيوانيس فيتفاتزيديس من ضربة جزاء ، في الدقيقة الـ40 من نهاية الشوط الأول ، ليحقق اللاعب مؤمن زكريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ 87 من نهاية الشوط الثاني ، ويسجل مهند عسيري هدف الفوز الثالث في الدقيقة الـ 90+5 من ختام المباراة .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 1 ساعة

وتستمر مهزلة التحكيم بصراحة

[ عدد التعليقات: 7030 ] نشر منذ 1 ساعة

لا ضرب ضربه أليم مالهم قلبٍ رحيم هذا الأهلي💚🔥👑💚💪😘☺

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