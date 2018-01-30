بالفيديو.. شركة طيران تطرد العارضة جين سيلتر من إحدى رحلاتها

واشنطن(صدى):

طردت شركة الخطوط الجوية الأمريكية، العارضة الشهيرة جين سيلتر وأختها بشكل عنيف، قبيل إقلاع إحدى الرحلات بعدما دخلتا في شجار مع المضيفات وطاقم الطائرة.

وكانت سيلتر، قد وقفت للبحث عن غرض ما في الخزانة العلوية، الأمر الذي جعل إحدى المضيفات تطلب منها العودة إلى مقعدها والجلوس، فرفضت العارضة الأميركية الانصياع لهذا الأمر، فسألتها المضيفة ما إذا كانت ترغب في مغادرة الطائرة، فأجابت ساخرة: ” نعم أرغب في ذلك ” .

وإثر ذلك توجه أفراد الأمن والطائرة صوب الراكبة وأختها لمطالبتهما بالمغادرة، والذي بدورة رافق العارضة وأختها إلى الخارج.