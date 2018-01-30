” نفع الخيرية ” بمكة تأهل 46 أسرة في تخصصات مختلفة

نايف السالم(صدى):

أهلت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة 46 أسرة سعودية، ضمن برنامج ” من الرعوية إلى التنموية ” الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف زيادة مستوى كفاءة المحتاجين وإنتاجيتهم وتوسيع المشاركة المجتمعية في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني، أن الجمعية استحدثت العديد من البرامج التأهيلية بالتعاون مع العديد من الجهات التدريبية الحكومية بهدف تحويل الأيتام والأسر المستفيدة من خدمات الجمعية إلى طاقات منتجة، من خلال تأهيل مرحلي يلائم المستفيدين وتوجهات سوق العمل وبغرض تحسين إمكانات تلك الأسر وزيادة دخلها للرفع من مستواهم المعيشي .

وأضاف أن الجمعية نجحت في تأهيل الأسر ليكون لها مشاريعها التي بدأوا في العمل بها بشكل نظامي من خلال تخصصات صناعة السجاد والسبح، والتجميل، وتصفيف الشعر ، والخياطة ، والنسيج إلى جانب تقديم المزيد من البرامج والمشاريع المنوعة التي تسهم في تحسين إمكانات الأسر، وذلك عبر مسارات تأهيلية تعزز مشاركة القطاعات الخاصة وغير الربحية والشراكات الحكومية .