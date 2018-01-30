” جمعية البر الخيرية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالطائف

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت إدارة جمعية البر الخيرية، بالطائف عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم فأعلى، وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة الطائف.

وأبرزت الجمعية أن ذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- سكرتير:

–حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو الدبلوم وما فوق.

– خبرة لا تقل عن سنتين في السكرتارية وإدار المكتب.

2- موظف تنمية موارد مالية:

– حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وما فوق.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال عمله.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 13 جمادى الأولى، ويستمر لمدة أسبوع.