لاعب تركي يوقع أول صفقة في العالم بعملة ” بيتكوين “

أنقرة(صدى):

حصل نادي هارون أوسطا سبور ” ، وهو ناد محلي في دوري الهواة، لكرة القدم، على أول صفقة انتقال في العالم، باستخدام عملة بيتكوين الرقمية، حيث وقع عقدًا مع عمر فاروق كيروغلو مقابل بتكوين بقيمة 2000 ليرة 531.70 دولار، إضافة إلى 2500 ليرة نقدا.

وقال رئيس النادي، خلدون شهيد، إن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لناد رياضي في تركيا وحول العالم، مضيفا: فعلنا هذا لنصنع لأنفسنا اسما في البلاد والعالم.. نحن فخورون بهذا.

وأضاف كيروغو: هذا شيء جديد لي وللعالم، كما قال رئيس مجلس إدارة النادي، فإننا نفعل شيئا جديدا. أنا منفتح على الأشياء الجديدة.