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حالات فرض ضريبة القيمة المضافة على تأجير السيارات

حالات فرض ضريبة القيمة المضافة على تأجير السيارات
عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة الزكاة والمال ، إن ضريبة القيمة المضافة لا تطبق على التأجير التمويلي أو المنتهي بالتمليك للسيارات ، في حال توقيع العقد قبل تاريخ تطبيق الضريبة ، بشرط استلام السيارة قبل موعد فرضها ، حيث لا تحتسب على دفعات الأقساط الشهرية .

وأشار حساب الضريبة الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الضريبة يتم احتسابها بنسبة 5% على قيمة السيارة عند شرائها ، بدءاً من موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، قائلة ” إذا كان ثمن السيارة 60 ألف ريال يجب على الشاري أن يدفع 3000 ريال على قيمة السيارة عند شرائها حتى لا تحتسب قيمة الضريبة عليها في حال قرار تقسيطها ” .


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