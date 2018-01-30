حالات فرض ضريبة القيمة المضافة على تأجير السيارات

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة الزكاة والمال ، إن ضريبة القيمة المضافة لا تطبق على التأجير التمويلي أو المنتهي بالتمليك للسيارات ، في حال توقيع العقد قبل تاريخ تطبيق الضريبة ، بشرط استلام السيارة قبل موعد فرضها ، حيث لا تحتسب على دفعات الأقساط الشهرية .

وأشار حساب الضريبة الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الضريبة يتم احتسابها بنسبة 5% على قيمة السيارة عند شرائها ، بدءاً من موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، قائلة ” إذا كان ثمن السيارة 60 ألف ريال يجب على الشاري أن يدفع 3000 ريال على قيمة السيارة عند شرائها حتى لا تحتسب قيمة الضريبة عليها في حال قرار تقسيطها ” .