لجنة التوطين تواصل جولاتها بمحافظات جازان

تركي السالم(صدى):

تواصل لجنة التوطين واللجان التفتيشية في محافظات منطقة جازان جهودها وأعمالها الميدانية في حصر الأنشطة المعتمدة بالتوطين في المنطقة، والتفتيش على الأنشطة المعتمدة مسبقا من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتحقق من الإلتزام بالتوطين وشغل القطاعات المحددة بالشباب السعودي .

وقامت لجنة التوطين بمحافظة أحد المسارحة اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية تفتيشية على أصحاب محلات بيع الجوالات ، حيث جرى ضبط المخالفين وإقفال عدد من المحلات.

كما نفذت لجنة التوطين في محافظة هروب جولة مماثلة على محلات أسواق الذهب والجوالات والإلكترونيات لتحديد نسبة ما تحقق في ذلك وحصر الأعمال المشغولة بأجانب لإحلال الطاقات الشابة السعودية مكانها تطبيقا للقرارات في هذا الخصوص ، وفقا للبرنامج المعد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وتواصل لجان التوطين في منطقة جازان ومحافظات ومراكز المنطقة، أعمالها بشكل مستمر في أسواق ومؤسسات المنطقة لتفعيل وتطبيق القرارات الصادرة في هذا الخصوص.