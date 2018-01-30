” اتحاد الكرة ” يحدد المسموح لهم بالتواجد في غرف تبديل الملابس بدوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم، تعميمًا، بشأن الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في غرف تبديل الملابس، ضمن مباريات مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري المحترفين.

وأقر الاتحاد لكرة القدم، السماح لرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأمين عام النادي، والمنسق الإعلامي للفريق، وعدد 4 من الجهاز الطبي الإضافي، وعدد 2 من مسئولي الملابس، بالتواجد في غرفة تبديل الملابس، على أن يكون الدخول عن طريق الأبواب الخلفية، وليس عن طريق ساحة الملعب، عدا رئيس مجلس إدارة النادي الذي يسمح له بالعبور عن طريق مضمار الجري في الملاعب التي تكون فيها غرفة الملابس في الجهة المقابلة للمنصة.

ويهيب الاتحاد لكرة القدم، بالالتزام، بما ورد في المادة 15 حيال تحديد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد على مقاعد البدلاء.