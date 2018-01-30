” تطوير ” يُطلق 68 برنامجًا تدريبيًا لمرحلة رياض الأطفال

حمود العنزي (صدى):

أطلق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير) ضمن برامج الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام التي ينفذها المشروع 68 برنامجاً تدريبياً في 46 منطقة تعليمية في مختلف أنحاء المملكة ، تهدف إلى تمكين معلمات رياض الأطفال من تطبيق معايير التعلّم المبكر النمائية في روضاتهن وفق الممارسات الملائمة نمائياً .

وتُقدم البرامج التدريبية، نخبة من قيادات رياض الأطفال في وزارة التعليم واللاتي تم تأهيلهن لتطبيق البرنامج بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية لتعليم الأطفال الصغار (NAEYC).

ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال مسارين تدريبين، مسار تدريبي مباشر ومسار ميداني تأملي، كما تتضمن أنشطة البرنامج حزمة من التطبيقات والأفلام العلمية والأدوات التي تدعم المعلمة أثناء تطبيق المعايير في بيئة تعلم الطفل .

مما يذكر أنه يشارك في الدورات التدريبية (1680) متدربة من معلمات رياض الأطفال في جميع أنحاء المملكة، وبإشراف فريق عمل المعايير النمائية.