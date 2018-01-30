سلمان المالك يوجه رسالة لجماهير النصر بعد خسارة اليوم

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي النصر سلمان المالك ، إن خسارة العالمي اليوم لا يجب أن تسبب إحباطًا ، مطمئنًا الجماهير إن الإدارة تعمل جاهدة لتحقيق مستقبل أفضل للفريق خلال الفترة المقبلة .

وقال ” المالك “عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” جمهورنا الغالي .. ما حصل اليوم يجب ألا يكون محبطاً لنا.. أمامنا هدف واضح سنقاتل لتحقيقه هذا الموسم، كما أن أمامنا عمل كبير لمستقبل النادي .. خاطركم غالي وسنرضيكم بإذن الله ” .

وكان النصر قد خسر اليوم في مباراته أمام التعاون بهدف لصالح الأخير دون مقابل ، ضمن لقاء اليوم الثلاثاء من الجولة التاسعة عشر في دوري المحترفين .