” العمل ” بمكة المكرمة تنظم لقاءً تعريفيًا للأسر المنتجة

نايف السالم(صدى):

نظم فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، لقاءً تعريفياً للأسر المنتجة المشغلة للمقاصف بعنوان ” السلامة الغذائية في المقصف المدرسي ” ضمن فعاليات ” مبادرة أُسر ” لتمكين الأسر المنتجة، وذلك بالمسرح الرئيسي بفرع الوزارة بجدة .

ويشرح اللقاء للأسر السلامة الغذائية في المدارس والتصنيع الغذائي للوجبات المقدمة للطلاب والطالبات من خلال المعرض المصاحب للقاء للمنتجات التي سيتم توفيرها للأسر المنتجة المشغلة للمقاصف لمن هم قادرين على العمل في معامل انتاج بمواصفات عالية الجودة وبالاشتراطات الصحية المطلوبة في المقاصف المدرسية .