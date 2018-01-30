الفلك الدولي: يمكن رصد خسوف القمر مساء غد من الإمارات

أبوظبي(صدى):

نظم مركز الفلك الدولي رصدًا عامًا لرصد ظاهرة خسوف القمر يوم غد الأربعاء، ابتداءً من الساعة السادسة مساء، وذلك في الساحة الواقعة على يمين إشارة المارينا مول، والمشاركة مجانية ومفتوحة لعامة المهتمين.

ويذكر أن العالم سيشهد خسوفًا كليًا للقمر، ويمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من المحيط الهادئ وشرق آسيا. أما من المنطقة العربية فيمكن مشاهدة نهاية الخسوف من شرق العالم العربي فقط، وستكون الدول الشرقية وتحديدًا الإمارات وسلطنة عمان الأفضل لمشاهدة الخسوف، حيث سيشرق القمر فيها يومئذ وهو مخسوف.

وسيبدأ القمر بدخول منطقة الظل في الساعة 03:48 عصرًا بتوقيت الإمارات، وسيكتمل دخول القمر في منطقة الظل ويبدأ الخسوف الكلي في الساعة 04:51 عصرًا، وسيصل الخسوف لذروته في الساعة 05:30 مساء، وجميع هذه المراحل ستحدث قبل شروق القمر من مدينة أبوظبي، إذ إن القمر سيشرق من مدينة أبوظبي في الساعة 06:04 مساء، وبالتالي سيشرق القمر غدًا الأربعاء وهو ما زال في مرحلة الخسوف الكلي، وسيبدأ القمر بالخروج من منطقة الظل وينتهي الخسوف الكلي في الساعة 06:08 مساء، وسيكتمل خروج القمر من منطقة الظل في الساعة 07:12 مساء.

و سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 08:09 مساء بتوقيت الإمارات. وبشكل عام سيكون الخسوف ملاحظًا حتى الساعة 07:30 مساء بتوقيت الإمارات.