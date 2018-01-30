أمطار وضباب يغطي منطقة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بني حسن والمراكز التابعة لها وغابة رغدان ومنتزه الأمير مشاري، إرتوت على أثرها الأرض .

فيما غطى الضباب مدينة الباحة وبني حسن والمندق وبلجرشي والطرقات الرئيسية في المنطقة .

ودعت الجهات ذات العلاقة قائدي المركبات إلى توخي الحذر في ظل التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة من الأمطار والضباب التي تحد من مدى الروئة الأفقية.